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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأجيل دعوى نفقة الفنانة سمية الخشاب للاطلاع

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:08 م
سمية الخشاب وأحمد
سمية الخشاب وأحمد سعد
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت محكمة أسرة سيدي جابر بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، لجلسة 4 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع على الأوراق.

كانت الفنانة سمية الخشاب، ومحامي الفنان أحمد سعد رفضوا التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

كانت الفنانة سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.

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