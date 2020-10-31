1121 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 132629 حالة.وذكرت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه جرى تسجيل 5 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 495 حالة.وأشارت إلى شفاء 1295 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 128 ألفا و902 حالة.