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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار بريطانى: كورونا يتفشى بين كل الأعمار

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:12 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال مستشار علمي حكومي إن فيروس كورونا "يتفشى" بين جميع الفئات العمرية، وذلك قبل إعلان متوقع من رئيس الوزراء بأن إنجلترا ستدخل الإغلاق الكامل خلال أيام، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يفرض بوريس جونسون قيودًا صارمة جديدة على الإغلاق الوطني بعد أن أخبره العلماء في المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) أن Covid-19 ينتشر بشكل أسرع بكثير من سيناريوهاتهم الأسوأ وقد يقتل 85000 شخص هذا الشتاء.

وذكرت صحيفة "التايمز" أنه من المتوقع أن يعلن جونسون عن الإجراءات الخاصة بإنجلترا، والتي قد يتم تقديمها يوم الأربعاء وتستمر حتى 1 ديسمبر، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

ومن المفهوم أنه تم فتح تحقيق رسمي بشأن التسريب بعد تسريب تفاصيل اجتماع بين كبار أعضاء مجلس الوزراء مساء الجمعة.

وقالت "الجارديان" إنه يمكن إغلاق كل شيء باستثناء المحلات التجارية الأساسية والأماكن التعليمية.

ويقضى جونسون وزير المالية، المستشار ريشي سوناك عطلة نهاية الأسبوع في محاولة تحديد القيود التي يمكن فرضها دون التسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد.

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