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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الغربية» يحقق فى واقعة تعدى ولى أمر على مدرس بسمنود

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:11 م
ناصر حسن
ناصر حسن
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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فتح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تحقيقًا موسعًا في واقعة قيام ولي أمر بالتعدي على مدرس بسمنود خلال اليوم الدراسي، وشدد حسن على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحفظ كرامة كل المعلمين على مستوى المدارس بالإدارات التعليمية العشر.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أوفد اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، بتكليف المحاسب محمد أبوسليم، رئيس مدينة سمنود، ووفد مرافق له بزيارة المعلم "عبدالمنعم السنبختي" الذي تعرض للضرب على يد ولي أمر طالب أثناء فعاليات اليوم الدراسي.

وباشر محمد متولي أبوسليم رئيس مركز ومدينة سمنود دوره بزيارة المعلم، والذي يرقد بمستشفى سمنود نتيجة لقيام أحد أولياء الأمور بالتعدي عليه أثناء عمله، مؤكدا على تقديم كل الدعم للمعلم المصاب حتى يحصل على حقه بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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