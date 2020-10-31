رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بحضور «مدبولي».. توقيع 15 مذكرة تفاهم وتعاون بين مصر والعراق

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:02 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
أعلنت رئاسة الوزراء، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة، المصرية العراقية، بمقر رئاسة مجلس الوزراء العراقي.

وأضافت أنه يتم حاليا توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين البلدين، ومن المقرر أن تعلن التفاصيل عقب التوقيع.

و استقبل مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء العراقى اليوم، وتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمى، بحديقة مجلس الوزراء، وعزف السلامين الجمهوريين، بحضور الوزراء من الجانبين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين.

كما يشارك فى أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذي سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقى، كما يتم فى ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسئولين العراقيين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

أعلن عن منتج وهمي.. حبس مسؤول بـ«أبليكس» وتغريمه 900 ألف جنيه

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

الصور

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوي

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

أول جراحة لزراعة الكبد بمستشفى في أسيوط بعد انتهاء تخصيصها للعزل

image description

تستمر 6 أيام.. طوارئ في أسيوط استعدادا لموجة طقس سيئ

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

التمارين الرياضية الشاقة قد تؤدي إلى تخلف عقلي

أعراض الاكتئاب المتعددة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

قصة شيخ الجامع الذي قاد مصطفى محمود لـ«الشك» بسبب «وصفة قتل الصراصير»

المؤسسة العقابية بالمرج تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوي

نرمين يسر تكتب: خيوط رفيعة لا نتبين قوتها

حكاية صحفي مصري في بيت أنديرا غاندي