«عبدالعزيز» يطالب بضرورة تسريع تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد

قال محمد عبد العزيز، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لانتخابات مجلس النواب، إنه فى إطار قانون التأمين الصحي الشامل وبدء تطبيقه فى مدن القناة وينتقل لباقي المحافظات، القانون الحالى يتم تطبيقة بشكل واسع فى مختلف المحافظات.وأضاف عبد العزيز، خلال المناظرة التى تجريها تنسيقية بين مرشحي الشباب لانتخابات مجلس النواب، ومعه مجلس النواب مراقبة السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون مشددا على ضرورة التسريع فى تلك المرحلة