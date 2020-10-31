طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوي

احتفل طلاب عدد من مدارس محافظة دمياط، بالمولد النبوي الشريف بطريقة جديدة، حيث قام الطلبة بتمثيل كلمة "محمد رسول الله" في أرض الطابور بساحة المدرسة في طابور الصباح احتفالًا بمولد نبينا الغالي.وكتب طلاب مدرسة أبو بكر الصديق بكفر شحاته، اسم نبينا الكريم تحت إشراف مدرس يدعى نبيل شاهين، وإبراهيم أيوب مدير المدرسة.وقام بقية الطلبة بتحية الطلبة المشاركين في كتابة اسم النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.