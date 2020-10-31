كاتبة أمريكية تحذر من «أموال قطر»: حان الوقت التمييز بين الصديق والعدو

حذرت الكاتبة "سارة ستيرن" مؤسسة ورئيسة Endowment for Middle East Truth EMET، من تأثير التمويلات القطرية داخل المجتمع الأمريكي لاسيما في مجال التعليم والجامعات الأمريكية، مشيرة إلى أن الدوحة تمتلك أذرع للقوتها الناعمة داخل الولايات المتحدة ومن بينها قناة "الجزيرة".وقالت "ستيرن" في مقالها المنشور عبر موقع " Jewish News Syndicate"، إن قطر - بثروتها اللامحدودة- أصبحت الراعي الرئيسي للجماعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، أصبحت العامل الأكثر ذكاءً في واشنطن وفي جميع العواصم الغربية.وأشارت الكاتبة، إلى تصريحات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، تيموثي ليندركينج، التي جاء فيها: "سنمضي قدمًا في تعيين قطر حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو"، وعلقت عليها قائلة: "كونك حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو يعني أن الولايات المتحدة توفر لشريك أجنبي مزايا معينة في مجالات التعاون الدفاعي والتجاري والأمني.. لا يترتب عليها أي التزامات أمنية خارجية لتلك الدولة".وأوضحت أن التصريح الأمريكي الأخير، جاء مع الإعلان عن زيادة التعاون العسكري الأمريكي القطري بمقدار 26 مليار دولار، بما في ذلك المبيعات العسكرية الخارجية بنفس المبلغ، للمساعدة في بناء القوات القطرية، كما تسعى قطر أيضًا لشراء طائرات F-35 عالية الدقة، وهي أكثر الطائرات الأمريكية تطورًا.ونوهت " ستيرن" إلى التمويل الأجنبي الذي تم إنفاقه على الجامعات الأمريكية، حيث كشفت تقارير عن حقيقة أن الجامعات الأمريكية لم تبلغ وزارة التعليم بتمويلات قدرها حوالي 6.5 مليار دولار، وهو ما وصفته الكاتبة بالانتهاك المباشر للمادة 117 من قانون التعليم العالي لعام 1965.ويشير التقرير إلى أن قطر قدمت ما يقرب من ملياري دولار للجامعات الأمريكية، وذلك بناءً على ما أفادت به المؤسسات التعليمية فقط، ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن أقل من 3% من الهدايا الأجنبية للجامعات، فيما تعد قطر الآن أكبر مانح أجنبي للجامعات الأمريكية.كما أنفقوا ما يقرب من 30 مليون دولار للمدارس الحكومية الأمريكية لتعليم رياض الأطفال من خلال دورات الصف الثاني عشر بما في ذلك اللغة العربية ودورات حول العالم العربي.وقالت الكاتبة، إن "كل هذا يبدو جميلًا جدًا، إلى أن يحقق المرء بشكل أعمق قليلًا"، وتساءلت: "لماذا هذا الاهتمام المفاجئ بتعليم الطلاب الأمريكيين؟"، لافتة إلى أن قطر موطن لجماعة الإخوان، وقد قامت بتمويل الإرهابيين المتطرفين، كما طورت علاقة الدوحة علاقة وثيقة بشكل متزايد مع إيران.وأضافت: "كما أنهم يمولون قناة الجزيرة، وهي منصة مختلفة تمامًا في الغرب عن نظيرتها العربية"، مشيرة إلى أن قناة "الجزيرة" باللغة العربية التي تُبث في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مختلفة تمامًا عما يراه المرء باللغة الإنجليزية.وأوضحت " ستيرن" إن المؤسسة القطرية الدولية، تفتخر بما تسميه "المدينة التعليمية" في الدوحة، وهي موطن لتسع جامعات دولية بما في ذلك؛ جامعة "نورث وسترن" التي لديها برنامج تدريب خاص مع الجزيرة، وجامعة "جورج تاون"، وجامعة "كارنيجي ميلون"، وجامعة "تكساس إيه آند إم"، وجامعة "فرجينيا كومنولث"، وكلية "وايل كورنيل" للدراسات العليا للعلوم الطبية.وأشارت الكاتبة، إلى أن مؤسسة قطر الدولية، وفقًا لـ"سام ويستروب" من منتدى الشرق الأوسط، هي "ذراع القوة الناعمة للنظام القطري".وذكرت في مقالها: "على الورق، يصفون أنفسهم بأنهم مكرسون لربط الثقافات وتعزيز المواطنة العالمية من خلال التعليم؛ ولكن هي أكثر من مجرد أساس تعليمي بسيط، إذ أن المؤسسة القطرية أداة رئيسية لسياسة الدولة القطرية".وتابعت: "الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي والمؤسس الاسمي لـ QFI، مرتبطة بالأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وابنة الأمير السابق".وفقًا لما جاء في المقال، تمتلك مؤسسة قطر في واشنطن العاصمة، ذراعًا أمريكيًا داخل مرحلة رياض الأطفال العامة الأمريكية من خلال مدارس الصف الثاني عشر، حيث ألقى منتدى الشرق الأوسط نظرة على المناهج الدراسية، ووجد أنها "لا تشجع الأطفال على الهروب والانضمام إلى جماعة إرهابية، إنهم يقومون فقط بتدريس اللغة العربية، ومع ذلك هناك أجندة خبيثة بها".وأضاف "ويستروب" من منتدى الشرق الأوسط: "قطر تمول السلفيين والإخوان المسلمين، ومع ذلك، في أمريكا، تجد جماعة الإخوان الممولة من قطر، قد ارتبطت بأولئك الذين يروجون لأجندات يسارية للغاية".وتابع: "نحن نرى قطر تمول الجمعيات الخيرية الإسلامية الغربية، مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، وجمعية الإغاثة الإسلامية، فضلًا عن علاقتها بمنظمات أحخرى مثل حركة "حماس" في غزة".وأكدت " ستيرن" في مقالها، أن قطر -بثروتها اللامحدودة- أصبحت الراعي الرئيسي للجماعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، أصبحت العامل الأكثر ذكاءً في واشنطن وفي جميع العواصم الغربية.وشددت قائلة: "لقد حان الوقت لنكون قادرين على التمييز بين الصديق والعدو.. كما أنه من المقلق للغاية أن الولايات المتحدة قد تفكر في بيع طائرات F-35 المتطورة للغاية إلى لاعب مزدوج في السياسة الخارجية مثل قطر".وتساءلت الكاتبة في ختام مقالها: "الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو كيف سمحت جامعاتنا ومدارسنا ببيع أغلى سلعة يمكن أن نمتلكها وهي عقول وقيم أطفال أمريكا، لمن يدفع أعلى سعر؟".