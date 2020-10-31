حبس 3 سرقوا «عربي» بالإكراه في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان في الإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة «عربي الجنسية» تحت تهديد السلاح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقَّى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور «قسم شرطة ثان المنتزه»، يفيد بورود بلاغ من شخص يحمل جنسية عربية يقيم في دائرة القسم، بقيام 3 أشخاص مجهولين بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم حال سيره بطريق الكورنيش دائرة القسم، واستولوا منه على سلسلة فضية وفروا هاربين.جرى تشكيل فريق بحث، وتوصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة.وعقب تقنين الإجراءات جرى نصب كمين وألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 3 أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وتمَّ بإرشادهم ضبط السلسلة المُستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.