ضبط 2 طن دقيق وسكر مجهول المصدر وتحرير 64 مخالفة تموينية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه خلال الحملات التي نظمتها مديرية التموين، تم ضبط 2 طن دقيق وسكر مجهولي المصدر بمركز مغاغة، مؤكدًا على تشديد الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والعمل على رصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ووجه المحافظ، مديرية التموين بالاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وعلى محطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه بجانب الحملات التفتيشية تم ضبط 64 مخالفة تموينية منها 37 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن ـ خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة) و27 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر ـ محال تجارية دون ترخيص– قضايا تموينية أخرى متنوعة).