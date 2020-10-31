100 ألف مستمع لـ علي حسين في أولى ساعات طرح «حالف»

أطلق المطرب الشاب علي حسين عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب أغنيته الجديدة بعنوان "حالف" والتي قدمها باللهجة العراقية.الأغنية حققت نسبة مشاهدات عالية بلغت مائة ألف مرة في الساعات الأولى من إطلاقها، ويستعد علي لتصوير الأغنية في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بتقنية الفيديو كليب، الأغنية كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع عبد الله الهميم.وقام عدد كبير من صفحات التواصل الاجتماعي الخليجية التي تضم عدد كبير من الأعضاء بمشاركة الأغنية لديها بناءا على طلب أعضائها.على صعيد أخر يسجل علي قريبا مجموعة من الأغنيات باللهجة المصرية على أن يصور إحداها بتقنية الفيديو كليب في العاصمة المصرية، ويفاضل حاليًا بين إطلاق ألبومه كاملًا أو أغنية بطريقة السينجل.