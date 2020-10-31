مقلد يطالب بمد الحماية والرعاية الكاملة للهيكل الطبي بوزارة الصحة

قال أحمد مقلد، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لانتخابات مجلس النواب، إن هناك قطاعات تسمى قطاعات الأولى بالرعاية منها قطاع الصحة وقطاع الخدمات بشكل عام، الذي يمس المواطن بشكل رسمي، مقدما التحية للطواقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا.وطالب مقلد، خلال المناظرة التي تجريها تنسيقية الأحزاب بين مرشحي الشباب لانتخابات مجلس النواب، إنه في هذا الإطار يجب مد الحماية والرعاية لهم بكل المقاييس، ويجب أن تقدم لهم الدولة كل الرعاية والدعم اللوجستي، ويجب معاملة المتوفيين من الهيكل الطبي معاملة الشهداء منهم، وكذلك إعادة هيكلة النظر في الأجور للرعاية الطبية.