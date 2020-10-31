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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«السراج» يجتمع مع وليامز لمناقشة الخطوات المقبلة من المسار السياسي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:50 م
فايز السراج
فايز السراج
عبير سليم
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اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، صباح اليوم السبت، لمناقشة الخطوات المقبلة من المسار السياسي الليبي.

ووفق بيان صادر عن حكومة الوفاق، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي في إطار عملية التشاور حول الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

وأشار البيان، إلى اتفاق السراج ووليامز على أن الملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس في 9 نوفمبر المقبل، يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة.

واتفق الجانبان، على أن يشمل الحل السياسي جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظًا على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

يشار إلى أن السراج، أعلن مساء أمي التراجع عن تسليم سلطاته، استجابة لدعوات محلية ودول وصفها بـ"الصديقة" كي لا يحدث فراغ سياسي.

وقال السراج في بيان نشر على صفحة المجلس الرئاسي بموقع فيسبوك، "تراجعت عن الاستقالة التي كنت أنويها نهاية أكتوبر الجاري استجابة للدعوات الملحة من مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية والدول الصديقة، لكي لا يحدث فراغ سياسي".

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