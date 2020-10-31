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اقتصاد

اتحاد التأمين يوصي باستخدام التكنولوجيا وتقديم أسعار مناسبة للأعمال الحرة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:49 م
الاتحاد المصرى للتأمين
الاتحاد المصرى للتأمين
أسامة الشندويلي
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أوصى الاتحاد المصرى للتأمين مقدمي التأمين متناهى الصغر، بضرورة دمج استخدام التكنولوجيا، وتقديم أسعار معقولة وديناميكية لعمال الأعمال الحرة، لتوفير التغطيات التأمينية المناسبة لهم.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية" تتضمن بعض الأفكار الرئيسية التي يمكن أن تساعد مقدمي الخدمات على تطوير مفاهيم منتجات التأمين متناهي الصغر ما يلي: الاستجابة لمرونة الوظائف المؤقتة العمالية، حيث يرغب عمال الأعمال الحرة فى أن يكونوا قادرين على شراء التغطية التأمينية، قبل أن يبدؤوا فى تنفيذ أعمالهم وبالتالي، يجب أن يكون للمنتج خيار تغطية عند الطلب يسمح للعمال بدفع أقساط فقط عند تنفيذ الأعمال، ودمج استخدام التكنولوجيا نظرًا لطبيعة المهارة التكنولوجية للعاملين الشباب وحاجتهم إلى تجربة فعالة.

وأشار إلى أنه يجب على مقدمي الخدمة تضمين التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الخدمة، مثل التسجيل ودفع الأقساط وتسوية المطالبات، بالإضافة الى تقديم أسعار معقولة وديناميكية ويمكن أن تسهل نماذج الدفع والتسعير التفاضلية على العاملين في أعمال الحرة تحمل أقساط التأمين، لتقليل تكلفة الوصول إلى التأمين، كما يمكن تطوير نموذج لتقاسم المسؤولية، حيث يساهم كل من الموقع الإلكتروني المستخدم وعمال الأعمال الحرة في دفع الأقساط، وتتطلب مرونة تناسب الأعمال الحرة نموذج تسعير ديناميكي.

وأضاف الاتحاد انه يدرك الاتجاه المتزايد لانضمام الأفراد والمشاركة والاندماج فى اقتصاد الأعمال الحرة، وضرورة مواكبة ذلك من شركات التأمين من خلال تصميم الوثائق التى تتناسب مع تلك الأعمال، وأهمية توفير التغطيات التأمينية المناسبة والملائمة ودورها فى تقليل الفجوة التأمينية، ولهذه الأسباب قام الاتحاد بإنشاء اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دراسة الاحتياجات التى تنشدها هذه الفئات والعمل على تصميم المنتجات التأمينية وقنوات التوزيع المناسبة لها وإيجاد البيئة القانونية المناسبة لدعم هذه الفئات والمساهمة فى إنجاحها.

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