«3 متاحف وجامعة».. تفاصيل المشاريع التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم

- جامعة الملك سلمان

- متحف المركبات الملكية

- متحف كفر الشيخ

- متحف شرم الشيخ

افتتح اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والارتفاع بمستوى الاقتصاد المصري، حيث افتتح اليوم الرئيس السيسي جامعة الملك سلمان و3 متاحف كبرى من سيناء عبر خاصية الفيديو كونفرانس.ترصد الـ"دستور" في السطور التالية تفاصيل المشاريع التي افتتحها الرئيس السيسي اليومجاءت جامعة الملك سلمان على رأس المشاريع التي تم افتتاحها اليوم، وذلك نظرًا لأهميتها الكبرى في تحقيق طفرة في مجال البحث العلمي بمصر وتعد من ضمن المشاريع القومية الهامة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتعد الجامعة أول جامعة "كاملة" تقام على أرض جنوب سيناء.تقسم الجامعة إلى ثلاثة أفرع وهما "مدينة الطور- مدينة رأس سدر- مدينة شرم الشيخ"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل جامعة حوالي 30 ألف طالب، وتم إنشاء الجامعة على مساحة 300 فدان وتندرج جامعة الملك سلمان من ضمن الجماعات الأهلية التي لا تهدف للربح وتحتوي الجامعة على 54 برنامجًا دراسيًا مختلفًا.كما افتتح اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر خاصية الفيديو كونفرانس متحف المركبات الملكية في منطقة بولاق وذلك في إطار إعادة الرونق الحضاري للمنطقة من جديد وإنعاش قطاع السياحة وتم افتتاح المتحف بعد انتهاء قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار من تجهيزه وترميمه.كما يُصنف متحف المركبات الملكية بمنطقة بولاق في القاهرة، من ضمن أقدم المتاحف بالعالم حيث يعود تاريخه لأيام حكم الخديوي إسماعيل ويعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.بلغت التكلفة الإجمالية لترميم المتحف حوالي 63 مليون جنيه كما يحتوى المتحف على 6 قاعات وتحتوي القاعات بالمتحف على عربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية كما يضم المتحف مجموعة من النياشين التي صُنعت خصيصًا للخديوي إسماعيل.شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح متحف "كفر الشيخ" حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" وبلغ مساحة المتحف 6 آلاف و700 متر.ويتكون المتحف من قاعات عرض متحفي كقاعة "بوتو" والتي تضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ويحتوي على قاعة الثانية الكبرى وهي القاعة "الرئيسية"، وتضم آثار من العصر الفرعوني، واليوناني والروماني وعصور الحكم البيزنطي والإسلامي يتم تقديم بانوراما مرئية، سينمائية متكاملة عن تاريخ كفر الشيخ ويضم المتحف 1200 قطعة أثرية بتكلفة 62 مليون جنيه، وتعرض أثار لأول مرة لم تعرض من قبل تم اكتشافها تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل يضم تمثال للملك رمسيس الثاني.افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم متحف شرم الشيخ، خلال زيارته لافتتاح جامعة الملك سلمان، ويشهد المتحف استقبال عدد من الوفود السياحية بداية من الأسبوع المقبل.يضم المتحف 5200 قطعة أثرية، ومجموعة من التماثيل النادرة وعددًا من القطع الأثرية النادرة في العالم والمتحف مقام على مساحة 200 ألف، وتبلغ المساحة الإجمالية للإنشاءات 25709 م2، وبلغت النسبة البنائية للمشروع 12.82٪ من المساحة الكلية كما عمل بالمشروع أكثر من 2000 عامل ومهندس وفني.وتعد من أهم القطع التي يضمها العرض المتحفي بقاعة الـ"حضارات"، التابوت الداخلي والخارجي لإيست إم "إيست إم خب" زوجة بانجم الثاني وكاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، من عصر الأسرة 21.