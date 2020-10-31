اليونان تقرر الإغلاق العام لمدة شهر

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم السبت، إن اليونان ستمدد حظر التجول الليلي وستغلق المطاعم والحانات في أكثر المناطق اكتظاظا بالبلاد لمدة شهر للحد من تسارع انتشار الإصابة بفيروس كورونا.والحالات التي سجلتها اليونان بكورونا أقل عن مثيلاتها في معظم أوروبا لكنها تشهد زيادة تدريجية في الإصابات منذ أوائل أكتوبر.وبموجب الإجراءات الجديدة سيتم إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ودور السينما والمتاحف والصالات الرياضية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم ولمدة شهر في شمال البلاد ومنطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا.وتقرر توسيع نطاق حظر التجول على الحركة ليلا، والذي يطبق الآن على المناطق الأكثر تضررا، بحيث يشمل جميع أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا.