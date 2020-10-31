السيسي والأمير فهد بن سلطان يتفقدان جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك، جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.واستمع الرئيس السيسي، خلال جولته التفقدية لمدينة شرم الشيخ لافتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى، إلى شرح من وزير التعليم العالي والقائمين على إنشاء الجامعة لكل ما يخص أقسام الجامعة من كليات مختلفة، والمباني السكنية للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس.