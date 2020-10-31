افتتاح 10 مدارس جديدة خلال الأسبوع الجاري في كفرالشيخ

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ مدرسة محمود السيد شحاتة للتعليم الأساسى بقرية السيد إسماعيل، الشهيرة بالحشايشة التابعة للوحدة القروية بالشمارقة مكونة من 14 فصلًا، بتكلفة 6 ملايين جنيه، على مساحة 2113 مترًا.جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس حموده نعمان، نائب مدير فرع الهيئة، والمهندس وفائي الشناوى مدير المشروعات، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.وأكد محافظ كفرالشيخ أن المدرسة التي تم افتتاحها هي أول مدرسة بالقرية، وبافتتاحها وضعت حدًّا لمعاناة الأطفال الذين كانوا يتوجهون لقرية الشمارقة، وعزبة السعدي، وكان بين قريتهم ومدرستهم ٤ كيلو، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إنشاء المدارس، لوضع حد لمعاناة الأطفال، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وتقليل كثافة الفصول.وأضاف محافظ كفرالشيخ: ستشهد المحافظة افتتاح 30 مدرسة خلال المرحلة المقبلة فقبل بدء الدراسة تم افتتاح ٥ مدارس، وسيتم افتتاح ١٠ مدارس خلال الأسبوع الجاري، وسيتم افتتاح ٢٠ مدرسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.