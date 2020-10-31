ضبط 150 كيلو «دواجن فاسدة» فى بورسعيد

كشف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عن تمكن إدارة الرقابة التموينية من تحرير 35 محضرًا بينهم دواجن فاسدة وقاتلة وتوابل وشيكولاتة بدون بيانات تباع للأطفال، وتحرير محضر لأحد محلات بيع الدواجن بدائرة حي المناخ لحيازته 150 كيلوجرامًا من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والذي يتسبب بحمى "التيفوييد" يرافقها آلام شديدة في المعدة، إضافة إلى طفح جلدي وضعف عام في الجسم، والتحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وأضاف، في بيان، أنه تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد وإقبال الصغار على شراء الحلوى، أحكمت الرقابة التموينية قبضتها على أحد محال بيع الحلوى أمام إحدى المدارس بدائرة حي الزهور وبحوزته 1400 أنبوبة شيكولاتة مجهولة المصدر غير مدون عليها تواريخ الإنتاج والانتهاء أو المنشأ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال الحلوى إلى معامل التحاليل بعد استئذان النيابة العامة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.كما تم ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور بحوزته كمية تقدر بـ250 كيلوجرامًا من التوابل مجهولة المصدر من دون أى بيانات تدل على صلاحيتها أو نشأتها، فضلا عن تحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار مواد غذائية، و8 محاضر شهادات صحية للعاملين بالمواد الغذائية، وضبط مخبز قام صاحبه بالتصرف في كمية تقدر بـ250 كيلوجرامًا من الدقيق البلدي المدعم بغرض التربح دون وجه حق، فضلًا عن 8 محاضر إثبات حالة تصرف في كميات من الدقيق، تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين، تلاعب في الموازين وعدم وجود قائمة تشغيل.