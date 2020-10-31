«مسافرون»: افتتاح جامعة الملك سلمان ينشط السياحة وينوع أنشطة سيناء

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا لجنوب سيناء، وما يتم على أرضها من مشروعات وافتتاحات، آخرها جامعة الملك سلمان وطريق رأس النقب وعدد من المشروعات الأخرى اليوم، خير دليل على ذلك.وأكد عبداللطيف في تصريحات له اليوم، أن جامعة الملك سلمان تعد أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، ومؤهلة لاستيعاب نحو 30 ألف طالب، وتوفر الجامعة أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل تقريبًا مباشرة وغير مباشرة، وهذا يعني أنه سيتم استثمار ذلك في مشروعات صناعية وغذائية وزراعية لتوفير احتياجات الجامعة وغيرها من المشروعات، وسيحدث ذلك رواجًا اقتصاديًا وتجاريًا بجانب النشاط السياحي.وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات تعطي نوعًا من التنوع في الأنشطة بجنوب سيناء وتدعم حركة السياحة الداخلية لمدن شرم الشيخ وطابا ونويبع وغيرها من المدن، وهي مثال حي لروح الصداقة بين مصر والسعودية، ولا شك أن جامعة الملك سلمان ستجذب دارسين من مختلف بلدان الوطن العربي، ما يعطي نوعًا من تبادل الثقافات والحضارات وينشط السياحة أيضًا.وقال عبداللطيف، إنه حتى تعود السياحة الأجنبية إلى طبيعتها لا بد من إعداد حملات قوية داخل السوق المصرية لتنشيط السياحة الداخلية، من خلال حزمة إجراءات يجب اتباعها، ومنها ضرورة تعاون المصالح والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إعداد برامج سياحية بالتنسيق مع الفنادق والقرى السياحية تشمل عروضًا مناسبة لاستقطاب السياحة الداخلية مع تسهيلات في أسعار الطيران والانتقالات، وكذلك تقديم أسعار جيدة من الفنادق لهذه الجهات في حالة التعاقد على جروبات سياحية متعددة من الشركات والبنوك على سبيل المثال.وأشار إلى ضرورة إعداد تصورات جديدة لمبادرات سياحية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية من قبل وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع المحافظات السياحية والجهات والمصالح والوزارات والجامعات، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئات والشركات وجمعيات المستثمرين بهذه المدن السياحية لاستقبال أفواج سياحية بعروض وأسعار مناسبة.وأوضح عبداللطيف أن البرامج السياحية المناسبة سيكون لها أكثر من هدف، ومنه تعليمي وتثقيفي ونشر الوعي السياحي والتعريف بمعالم مصر حتى ننمي روح الانتماء للوطن ويعلم أي مصري كل شبر من أرضه وتاريخه الذي هو جزء منه وتشغيل الفنادق التي تعاني من التوقف بسبب كورونا، كذلك رسالة للعالم بأن المقاصد السياحية المصرية آمنة ويستمتع المصريون بقضاء إجازاتهم فيها.