«توفيق»: توقيع 5 عقود مع الجانب الصينى لتصنيع السيارة الكهربائية

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن أن محفزات شراء السيارات الكهربائية ستخرج قريبًا من خلال المساهمة بـ50 ألف جنيه لأوائل المشترين، موضحًا سوف نوقع على 5 عقود مع الجانب الصيني بعد الانتهاء من دراسة الجدوى، بحيث يتم تصنيع السيارات في أواخر عام 2021.وأشاد الوزير في تصريحات لصحفيي الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باستغلال الأراضى حول محور المحمودية التابعة لشركتي الأهلية والسيوف، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي الأخرى المملوكة لشركات الغزل والنسيج، وسيتم الانتهاء منها قريبًا، بحيث توفر هذه الأراضي حوالي 10 مليارات جنيه، تستخدم فى تطوير الشركات.وحول شركة النصر لصناعة الكوك قال إن هناك دراسة تجرى حاليًا لتقييم عملية التطوير، وجدوى التطوير وأهمية استخدام تكنولوجيا جديدة، خاصة أن الشركة تستورد الفحم من أمريكا وتصدره بعد تصنيعه للهند، وتخسر فى التصدير، خاصة أنها كانت تعتمد على شركة الحديد والصلب فى توريد الكوك.وأشار "توفيق" ردًا على سؤال "الدستور" إلى أن لائحة الموارد البشرية الجديدة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا تزال مسودة، وخلال الفترة الحالية سنقوم بتلقي الملاحظات من الشركات ومن اللجان النقابية، بعد أن قمنا في وقت سابق بتوزيعها عليهم، وبحسب النماذج التي لدينا فإنه لن يضار أحد من العاملين بشكل كبير.