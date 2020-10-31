رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«توفيق»: توقيع 5 عقود مع الجانب الصينى لتصنيع السيارة الكهربائية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:25 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
طباعة
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن أن محفزات شراء السيارات الكهربائية ستخرج قريبًا من خلال المساهمة بـ50 ألف جنيه لأوائل المشترين، موضحًا سوف نوقع على 5 عقود مع الجانب الصيني بعد الانتهاء من دراسة الجدوى، بحيث يتم تصنيع السيارات في أواخر عام 2021.

وأشاد الوزير في تصريحات لصحفيي الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باستغلال الأراضى حول محور المحمودية التابعة لشركتي الأهلية والسيوف، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي الأخرى المملوكة لشركات الغزل والنسيج، وسيتم الانتهاء منها قريبًا، بحيث توفر هذه الأراضي حوالي 10 مليارات جنيه، تستخدم فى تطوير الشركات.
وحول شركة النصر لصناعة الكوك قال إن هناك دراسة تجرى حاليًا لتقييم عملية التطوير، وجدوى التطوير وأهمية استخدام تكنولوجيا جديدة، خاصة أن الشركة تستورد الفحم من أمريكا وتصدره بعد تصنيعه للهند، وتخسر فى التصدير، خاصة أنها كانت تعتمد على شركة الحديد والصلب فى توريد الكوك.
وأشار "توفيق" ردًا على سؤال "الدستور" إلى أن لائحة الموارد البشرية الجديدة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا تزال مسودة، وخلال الفترة الحالية سنقوم بتلقي الملاحظات من الشركات ومن اللجان النقابية، بعد أن قمنا في وقت سابق بتوزيعها عليهم، وبحسب النماذج التي لدينا فإنه لن يضار أحد من العاملين بشكل كبير.

موضوعات متعلقة

تحديد هوية الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة

«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائى يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»

12 ألف جنيه تبرعات للتحويل بمدرسة تجريبية بالقاهرة.. والمديرية تعلق

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوى

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

«عدم الاستقرار دمار للدولة».. رسائل السيسي من شرم الشيخ

تحديد هوية الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

ولاية الشمس المشرقة.. من هنا يعبر الفائز برئاسة أمريكا

التمارين الرياضية الشاقة قد تؤدى إلى تخلف عقلى

أعراض الاكتئاب المتعددة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

«الثقافة»: نسبة حجز حفلات «الموسيقى العربية» تجاوزت 70%

روايات نجيب محفوظ في ندوةٌ بالثقافة العراقية

«فى جو من الندم الفكرى».. جديد عبدالفتاح كيليطو عن «المتوسط»

فى ذكراه.. حمدى قنديل ترك الطب بسبب «قلم رصاص»