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رئيس التحرير التنفيذي
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كورونا يقضى على حاسة ثالثة بعد الشم والتذوق

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:34 م
كورونا
كورونا
هويدا سعيد
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لا يزال فيروس كورونا المستجد الذي أرعب العالم، وشل مختلف جوانب الحياة يفاجئ العلماء والأطباء بأعراضه المختلفة التي تتكشف بين الحين والآخر.

ورصد الأطباء علامة جديدة، إذ تبين أن الفيروس يمكن أن يؤثر على حاسة السمع أيضًا، بعد فترة التعافي.

وعلى عكس فقدان حاستي الشم والذوق، يظهر فقدان حاسة السمع بعد التعافي من الإصابة بالفيروس.

ونشر باحثون بريطانيون دراسة في المجلة الدولية لطب السمع، تشير إلى أن بعض المرضى قد يعانون من فقدان السمع أو من طنين في الأذن بعد التعافي من الفيروس.

ودرس العلماء حالة 121 من البالغين الذين مروا بأعراض فيروس كورونا الحاد، حيث أبلغ 13% منهم عن ضعف السمع بعد ثمانية أسابيع من الخروج من المستشفى.

وبحسب التقرير فإنه لا يمكن الجزم بأن الفيروس أثر على حاسة السمع، وقد تكون الأدوية التي يتم تعاطيها لكورونا وراء المشكلة.

ونقل التقرير عن كيفن مونرو، أستاذ جامعة مانشستر قوله "نحن نعلم بالفعل أن الفيروسات مثل الحصبة والنكاف والتهاب السحايا يمكن أن تسبب فقدان السمع، والفيروسات التاجية يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب التي تحمل المعلومات من وإلى الدماغ".

وأضاف "من الممكن، من الناحية النظرية، أن يسبب كورونا مشاكل في أجزاء من النظام السمعي".

يذكر أن فريقًا من العلماء اكتشف في دراسة سابقة آثارًا لفيروس كورونا في آذان مرضى توفوا به.

وأجرى الفريق دراسة، نشرت في دورية لجراحة الرأس والرقبة، على ثلاثة متوفين بكورونا، ووجد نسبًا عالية من الفيروس في آذان اثنين منهم، وأيضًا في الجزء الخلفيّ من العظم الصدغيّ خلف الأذن.


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