رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الاستقرار سر الاستمرار».. رسائل السيسي في افتتاح مشروعات قومية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:46 م
السيسي
السيسي
نوران إمام
طباعة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من الرسائل خلال حضوره افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات القومية التي تتم على أرض سيناء، مؤكدا أهمية وجود الاستقرار لتحقيق استمرارية في المشروعات القومية التي تشيدها الدولة يوم تلو الأخر.

- الاستقرار سر الاستمرار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه في عام 2011 شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار نتيجة للأحداث التي شهدتها، مستعرضًا حجم التأثير السلبي الذي طال كل القطاعات، بما فيها قطاع الآثار والمتاحف.

وقال "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة، كمتحف في مدينة شرم الشيخ قائلًا: "الدليل أهو تأخرنا 10 سنين في تطوير أحد المتاحف، والشركات اللي تعطلت والاقتصاد اللي راح، والإرهاب اللي اتصدرلنا في عام 2011 وفي 2013، وفي قطاع الآثار مش بس تعثر أو مش تكمل، أو ممكن يتم الاعتداء عليهان حجم التدمير والخراب على المنشآت والمتاحف، أكثر من 75 كنيسة تم تدميرها والدولة قامت بترميمها وهذا لا يليق".

- 700 مليار لتنمية سيناء

قال الرئيس السيسي خلال كلمته، إن أي مشروع تشرع الدولة في إنشائه تتخذ من أجله العديد من الإجراءات والتدابير الكبيرة؛ مشيرًا إلى أنه ليس من السهل على الدولة بدأ أي مشروع نظرًا لمدى حرصها على إنشائه وفق المعايير العالمية.

وكشف السيسي، عن أن حجم المشروعات التي تقام حاليًا على أرض سيناء تتجاوز تكلفتها 700 مليار جنيه، موضحًا أن مصر تبدأ في إعمار سيناء، وهذا يحتاج عددًا من النفقات الكبيرة حتى تتحقق الأهداف المنشودة وتخرج بالشكل الذي يليق بمكانة مصر.

كما تطرق الرئيس لسبب ارتفاع التكلفة، وهي أن الدولة تتعامل في أرض "خام" تحتاج لبنية تحتية لإنشاء المشروعات اللازمة لإقامة حياة على أرض سيناء.

- تعليم يناسب أمالنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين جودة التعليم، مستطردا: "نسعى إلى تعليم يناسب أملنا وأحلامنا في مصر، ولدينا 30 ألف مصري في الخارج، وهم يشكلون عبئا على الأهالي والأسرن وليس الأمر مقتصرا على المال، لكن هناك ظروفا أخرى مثل أزمة كورونا، ونسعى إلى أن نستوعب هذه الأعداد في مصر حتى لو جزء كبير منها".

وتابع الرئيس قائلًا: "كل مليون فرد يحتاج إلى جامعة بغض النظر عن التصنيف "أهلية أو خاصة أو حكومية" طبقا للمعايير الموضوعة في تقديم جودة تعليمية وفقا لعدد السكان، ونعمل على هذا في الواقع من خلال إقامة جامعات في مختلف المحافظات وتقدم مستوى تعليميا متقدما".

وأوضح، أن مصر تسعى لتوفير حاجة الشباب من تعليم، موضحًا أن لدى مصر لحد الأن 72 جامعة باختلاف أنواعها، وإذا كان من المتوقع أن نصل خلال عام 2030 إلى 125 مليون شخص، بالتالي نحتاج إلى 125 جامعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تردد قناة مصر التعليمية ابتدائي 2020 وقناة مدرستنا

السيسي لطلاب جامعة الملك سلمان: إيه اللى ناقصكم؟.. وطالبة ترد

الأوقاف تقرر إعفاء وكيل مديرية القاهرة وإمام الحسين

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

الصور

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوي

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

أول جراحة لزراعة الكبد بمستشفى في أسيوط بعد انتهاء تخصيصها للعزل

image description

تستمر 6 أيام.. طوارئ في أسيوط استعدادا لموجة طقس سيئ

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

التمارين الرياضية الشاقة قد تؤدي إلى تخلف عقلي

أعراض الاكتئاب المتعددة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

قصة شيخ الجامع الذي قاد مصطفى محمود لـ«الشك» بسبب «وصفة قتل الصراصير»

المؤسسة العقابية بالمرج تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوي

نرمين يسر تكتب: خيوط رفيعة لا نتبين قوتها

حكاية صحفي مصري في بيت أنديرا غاندي