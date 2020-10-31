رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تطوير جميع مصانع الغزل خلال 2022

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:42 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
طباعة
‏كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع تطوير كل شركات الغزل والنسيج سوف يتم الانتهاء منه أواخر عام 2022، فيما سيتم الانتهاء من بعض المصانع قبل هذا التاريخ.

وأضاف في تصريحات خاصة لصحفيي الوزارة على هامش تكريمه للاعبي غزل المحلة أن مصنع الغزل رقم 1 بشركة غزل المحلة تعرض لبعض التأخير في الإنشاءات، حيث كان من المتوقع الانتهاء منه في شهر سبتمبر القادم؛ لكن سوف نتحدث مع الشركة المنفذة للإسراع في العمل، والعمل على مدار 24 ساعة يوميا حتى يتم الانتهاء منه بنهاية 2021.

وأوضح توفيق أنه سوف يتم متابعة سير العمل في المصنع بصورة أسبوعية حتى يتم الانتهاء منه فى إطار مشروع التطوير بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، حيث تشمل عملية التطوير كل الشركات وتتضمن العديد من المحاور أبرزها إنشاء 4 مراكز تصدير في غزل المحلة وكفر الدوار ودمياط وشبين الكوم، بحيث تكون هذه المنتجات عالية الجودة ومن القطن المصري لأنها سوف تباع بأسعار مرتفعة.

أوضح الوزير أن القطن المصري يستحق مكانة أفضل، مضيفا: نحن نعمل على هذا من خلال المسوقين الذين يجب أن يحصلوا على عقود مجزية خلال الفترة القادمة، بحيث يتم غزل القطن وتصنيع قماش منه ويتم استخدام احتياجات شركاتنا، ثم بيع الباقي في صورة قماش أو في صورة غزول إلى الشركات.

وكشف الوزير أن إنتاج القطن المصري هذا العام سيكون فى حدود مليون قنطار، مضيفا: نحن نسعى إلى تصنيع المليون قنطار وتسويقها منتجات وقماش وغزول والاستفادة من المحالج الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على تصنيع 4 منتجات منها القمصان والملايات والفوط والملابس الداخلية، ولا سيما أننا نسعى للاستفادة من 8 اتفاقيات جمركية مع مختلف دول العالم لتصدير المنتجات القطنية بدون جمارك.

وأوضح نأمل أن نزيد المساحة المزروعة بالقطن مجددا لتصل إلى 2.2 مليون قنطار، بحيث يتم تحقق الربحية لكل الداخلين في العملية الإنتاجية وبالتالى تحويل خسائر الشركات من 2.750 مليار جنيه إلى ربح يصل لنحو 3 مليارات جنيه، بعد 3 سنوات من التشغيل أي بعد 5 سنوات من الوقت الحالى.

وفيما يتعلق بالقطن القصير التيلة بشرق العوينات قال الوزير أنه في غضون 10 أيام سننتهي من حصد وجني القطن، موضحا أنه بعد الحصاد سيتم تقييم التجربة، والإعلان عنها؛ لكن الأرقام مبشرة للغاية حتى الآن.

وفيما يتعلق بالمحالج الجديدة قال توفيق سنعمل على إنشاء محالج في مناطق كفر الزيات وكفر الدوار والزقازيق، وهذا سيساهم في خروج قطن نظيف وغالي الثمن، وسيساهم مرة أخرى في استعادة عرش القطن المصري، علاوة على ذلك سيتم إنشاء عدد من المحالج الجديدة خلال الفترة القادمة في عدد من المحافظات أيضا.

موضوعات متعلقة

مشادة بين فضل وكهربا في احتفالات الأهلي بالدرع الـ42

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

ماكرون: نحن أول من ترجمنا القرآن الكريم

الصور

image description

رحلة «جمال» بين أطلال حرب ليبيا مع فن «الأوتوكادو»

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

الأكثر قراءة

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

12 ألف جنيه تبرعات للتحويل بمدرسة تجريبية بالقاهرة.. والمديرية تعلق

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

البرازيل.. أكبر منطقة رطبة بالعالم تشهد أسوأ الحرائق في أكتوبر

«الهالوين».. تاريخ ونشأة العيد السنوي للرعب

حمى الخنازير الأفريقية تصل لثاني ولاية شرقي ألمانيا

دبى تحبط مخطط عصابة دولية لترويج المخدرات

أيام زمان

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

5 سنوات على افتتاحه.. أدباء يرصدون ملامح تجربة بيت الشعر

«هتموت بعد 6 شهور».. حكاية مصطفى محمود مع مرض غامض ولماذا أمره الطبيب بالزواج؟

قصة شيخ الجامع الذي قاد مصطفى محمود لـ«الشك» بسبب «وصفة قتل الصراصير»

حكاية علقة ساخنة لـ مصطفى محمود فى الجامع: أسس جمعية للكفار