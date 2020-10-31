وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تطوير جميع مصانع الغزل خلال 2022

‏كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع تطوير كل شركات الغزل والنسيج سوف يتم الانتهاء منه أواخر عام 2022، فيما سيتم الانتهاء من بعض المصانع قبل هذا التاريخ.وأضاف في تصريحات خاصة لصحفيي الوزارة على هامش تكريمه للاعبي غزل المحلة أن مصنع الغزل رقم 1 بشركة غزل المحلة تعرض لبعض التأخير في الإنشاءات، حيث كان من المتوقع الانتهاء منه في شهر سبتمبر القادم؛ لكن سوف نتحدث مع الشركة المنفذة للإسراع في العمل، والعمل على مدار 24 ساعة يوميا حتى يتم الانتهاء منه بنهاية 2021.وأوضح توفيق أنه سوف يتم متابعة سير العمل في المصنع بصورة أسبوعية حتى يتم الانتهاء منه فى إطار مشروع التطوير بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، حيث تشمل عملية التطوير كل الشركات وتتضمن العديد من المحاور أبرزها إنشاء 4 مراكز تصدير في غزل المحلة وكفر الدوار ودمياط وشبين الكوم، بحيث تكون هذه المنتجات عالية الجودة ومن القطن المصري لأنها سوف تباع بأسعار مرتفعة.أوضح الوزير أن القطن المصري يستحق مكانة أفضل، مضيفا: نحن نعمل على هذا من خلال المسوقين الذين يجب أن يحصلوا على عقود مجزية خلال الفترة القادمة، بحيث يتم غزل القطن وتصنيع قماش منه ويتم استخدام احتياجات شركاتنا، ثم بيع الباقي في صورة قماش أو في صورة غزول إلى الشركات.وكشف الوزير أن إنتاج القطن المصري هذا العام سيكون فى حدود مليون قنطار، مضيفا: نحن نسعى إلى تصنيع المليون قنطار وتسويقها منتجات وقماش وغزول والاستفادة من المحالج الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على تصنيع 4 منتجات منها القمصان والملايات والفوط والملابس الداخلية، ولا سيما أننا نسعى للاستفادة من 8 اتفاقيات جمركية مع مختلف دول العالم لتصدير المنتجات القطنية بدون جمارك.وأوضح نأمل أن نزيد المساحة المزروعة بالقطن مجددا لتصل إلى 2.2 مليون قنطار، بحيث يتم تحقق الربحية لكل الداخلين في العملية الإنتاجية وبالتالى تحويل خسائر الشركات من 2.750 مليار جنيه إلى ربح يصل لنحو 3 مليارات جنيه، بعد 3 سنوات من التشغيل أي بعد 5 سنوات من الوقت الحالى.وفيما يتعلق بالقطن القصير التيلة بشرق العوينات قال الوزير أنه في غضون 10 أيام سننتهي من حصد وجني القطن، موضحا أنه بعد الحصاد سيتم تقييم التجربة، والإعلان عنها؛ لكن الأرقام مبشرة للغاية حتى الآن.وفيما يتعلق بالمحالج الجديدة قال توفيق سنعمل على إنشاء محالج في مناطق كفر الزيات وكفر الدوار والزقازيق، وهذا سيساهم في خروج قطن نظيف وغالي الثمن، وسيساهم مرة أخرى في استعادة عرش القطن المصري، علاوة على ذلك سيتم إنشاء عدد من المحالج الجديدة خلال الفترة القادمة في عدد من المحافظات أيضا.