رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن خالص التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة ولكافة أفراد المجتمع الجامعى من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:35 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن خالص التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة ولكافة أفراد المجتمع الجامعى من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد 2020 2021 متمنيًا عامًا موفقًا ومثمرًا للجميع.

وشدد رئيس جامعة أسيوط على عمداء كليات الجامعة على ضرورة متابعة انتظام العام الجامعى الجديد، والتأكد من دقة تطبيق نظام التعليم الهجين فى مختلف الكليات وفق النسب المحددة والمعلنة سابقًا والتى تجمع بين المحاضرات الحضورية داخل القاعات الدراسية والمحاضرات الإلكترونية المقدمة على المنصات التعليمية المختلفة، وذلك لتقليل تواجد الطلاب بكلياتهم لمنع انتشار فيروس كورونا بين الأفراد.

ووجه بضرورة التيسير على الطلاب وتعريفهم بالخدمات المتاحة على المنصات الإلكترونية مع التزام الأساتذة بشتى الأقسام بضرورة تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق على الأقل وإتاحتها للطلاب على المنصة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لمجلس جامعة أسيوط فى جلسته المنعقدة عن شهر أكتوبر 2020 بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس من عمداء كافة كليات الجامعة النظرية والعملية.ِ

كما وجه رئيس جامعة أسيوط بضرورة متابعة كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل القاعات الدراسية والمعامل وأماكن تجمع الطلاب والتأكد من وجود مسافات بينية كافية بين الطلاب، وانتظام إجراء عمليات التطهير والتعقيم اللازمة للأماكن بصفة دورية، مع منع دخول الطلاب غير الملتزمين بارتداء الكمامات من دخول المحاضرات الدراسية، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

كما كلف رئيس جامعة أسيوط نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الوحدات السكنية بالمدينة الجامعية، مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى رصد لحالات إيجابية بين الطلاب المقيمين.

كما تضمن مجلس الجامعة مناقشة لعدد من الموضوعات الإدارية والتعليمية المدرجة على جدول أعمال المجلس عن هذا الشهر.

موضوعات متعلقة

ماكرون: زمن حجر رشيد ما زال حيًا.. وأريد المساعدة فى معركتى ضد الجهل

وفاة مرشح في انتخابات النواب متأثرًا بإصابته بكورونا

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

الصور

image description

رحلة «جمال» بين أطلال حرب ليبيا مع فن «الأوتوكادو»

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

الأكثر قراءة

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

12 ألف جنيه تبرعات للتحويل بمدرسة تجريبية بالقاهرة.. والمديرية تعلق

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

البرازيل.. أكبر منطقة رطبة بالعالم تشهد أسوأ الحرائق في أكتوبر

«الهالوين».. تاريخ ونشأة العيد السنوي للرعب

حمى الخنازير الأفريقية تصل لثاني ولاية شرقي ألمانيا

دبى تحبط مخطط عصابة دولية لترويج المخدرات

أيام زمان

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

5 سنوات على افتتاحه.. أدباء يرصدون ملامح تجربة بيت الشعر

«هتموت بعد 6 شهور».. حكاية مصطفى محمود مع مرض غامض ولماذا أمره الطبيب بالزواج؟

قصة شيخ الجامع الذي قاد مصطفى محمود لـ«الشك» بسبب «وصفة قتل الصراصير»

حكاية علقة ساخنة لـ مصطفى محمود فى الجامع: أسس جمعية للكفار