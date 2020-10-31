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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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7 حلول سحرية لعلاج قشرة الشعر الموسمية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:48 م
علاج قشرة الشعر
علاج قشرة الشعر
هويدا سعيد
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مع تغيير الفصول تتعرص فروة الرأس إلى القشرة والتي تسبب الحكة وتعطي مظهر غير لائق من خلال القشور البيضاء، كما تجعل الشعر جافا.

وحسب موقع "Health Line" أهم الحلول لعلاج قشرة الشعر:

- خل التفاح
يعتبر من الحلول القوية لإزالة قشرة الشعر خاصة في فترة تغير الفصول، عليكي استخدامه مع الماء طوال فصل الشتاء.

- تناول أطعمة مغذية للشعر
يجب تناول أطعمة مغذية للشعر وتمده بالعناصر التي تحميه من القشرة، من خضروات وفاكهة.

- شرب الماء
يجب عليك شرب كميات كافية من الماء حتي تحصلي علي ترطيب كامل للشعر طول فصول السنة حتي لا يتعرض إلي القشرة.

-الزيوت الطبيعية
الزيوت الطبيعية لها دور مهم وفعال فى القضاء على القشرة، يمكن تدليك فروه الرأس بأنواع منها زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الشاى، زيت الالوفيرا، زيت الخروع، وزيت الزيتون.

-تدليك فروه الرأس
يعتبر عادة تدليك فروة الرأس من العادات السليمة التي تنشيط الدورة الدموية بالفروه من خلال تدليكها، والتي تمنع ظهور القشرة.

الاسبرين
إضافة مادة الاسبرين إلى الشامبو المستخدم فى غسل الشعر يقضى على القشرة.

مسك الزبادي:
مسك الزبادى عند تطبيقه على الفروه كماسك للتغذية يعمل علي إزالة القشرة.

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