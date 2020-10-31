«عامر»: افتتاح جامعة الملك سلمان إنجاز كبير للدولة بجنوب سيناء

أشاد النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى جامعة الملك سلمان الدولية، مؤكدًا على أن ما يقوم به الرئيس اليوم هو إنجاز كبير وواضح للدولة بجنوب سيناء.وأوضح "عامر"، خلال البيان الصادر له، أن هذا المشروع ساهم بشكل كبير في تطوير وتقوية العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية المصرية، كما أن الهدف من إنشائها هو الارتقاء بالمستوى العلمي ورفع التوعية والتعليم بالمنطقة، والذي بدوره يقضي على الأفكار المتشددة والمتطرفة في سيناء، مُشيرًا إلى أنها تُتيح لسكان سيناء وغيرها فرصة التعليم الجامعي، يؤهلهم للالتحاق بمجالات العمل المتوفرة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.وأكد عضو مجلس النواب على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوعد ويفي بوعده دائمًا، لافتًا إلى أن تدشينها في هذا التوقيت يسهم وبشكل كبير في استكمال خطة الدولة للتنمية المُستدامة والاستثمارية، كما أنه يؤكد على وضع ملف تطوير التعليم على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وأنه هو صاحب الفضل الأول في ملف إنشاء الجامعات الأهلية في مصر.