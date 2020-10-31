أعلن عن منتج وهمي.. حبس مسئول بـ«أبليكس» وتغريمه 900 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانوني المسؤول لشركة "أبليكس" مبلغ 900 ألف جنيه وحبسه سنة، والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن منتج يدعى "أبليكس"، بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد وعرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية.وأشار الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، أن المرصد الإعلامي بالجهاز قد رصد قيام قنوات "الشاشة، الأسطورة، ستار سينما 2، حبيشة، سينما علي بابا، بانوراما دراما 2"، بالإعلان عن منتج يدعى "أبليكس" وادعاء قدرته علي التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما إذا كان المنتج المعلن عنه مرخصا ومصرح بتداوله من عدمه.وتابع: أنه وورد كتاب المعهد القومى للتغذية بأن شركة "فارما كلينك" لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر إليها طبقا لقرار وزير الصحة وتبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها في المعهد من حيث الشكل والبيانات، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعي، وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن، بالإضافة إلى أن الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغني عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية عنها.وأضاف سمير، أنه قد ورد إلى الجهاز العديد من الشكاوى بشأن منتج "أبليكس"، حيث تضرر الشاكون من تناول المنتج وأنه لم يؤد إلى أي نتيجة معهم بل وتسبب في بعض الأضرار الصحية لديهم.وأهاب الدكتور أحمد سمير فرج، بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم، وتضليل الرأي العام وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب على الأوتار العاطفية والعقلية لدى الجمهور، فضلا عن تشويه صورتهم الذهنية لدى محبيهم ومتابعيهم، كما أكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم.