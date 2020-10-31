رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أعلن عن منتج وهمي.. حبس مسئول بـ«أبليكس» وتغريمه 900 ألف جنيه

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:53 م
محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية
نرمين محمود الدهان
طباعة
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانوني المسؤول لشركة "أبليكس" مبلغ 900 ألف جنيه وحبسه سنة، والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن منتج يدعى "أبليكس"، بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد وعرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية.

وأشار الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، أن المرصد الإعلامي بالجهاز قد رصد قيام قنوات "الشاشة، الأسطورة، ستار سينما 2، حبيشة، سينما علي بابا، بانوراما دراما 2"، بالإعلان عن منتج يدعى "أبليكس" وادعاء قدرته علي التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما إذا كان المنتج المعلن عنه مرخصا ومصرح بتداوله من عدمه.

وتابع: أنه وورد كتاب المعهد القومى للتغذية بأن شركة "فارما كلينك" لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر إليها طبقا لقرار وزير الصحة وتبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها في المعهد من حيث الشكل والبيانات، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعي، وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن، بالإضافة إلى أن الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغني عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية عنها.

وأضاف سمير، أنه قد ورد إلى الجهاز العديد من الشكاوى بشأن منتج "أبليكس"، حيث تضرر الشاكون من تناول المنتج وأنه لم يؤد إلى أي نتيجة معهم بل وتسبب في بعض الأضرار الصحية لديهم.

وأهاب الدكتور أحمد سمير فرج، بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم، وتضليل الرأي العام وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب على الأوتار العاطفية والعقلية لدى الجمهور، فضلا عن تشويه صورتهم الذهنية لدى محبيهم ومتابعيهم، كما أكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم.

موضوعات متعلقة

ماكرون: نحن أول من ترجمنا القرآن الكريم

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

القبض على الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

الصور

image description

رحلة «جمال» بين أطلال حرب ليبيا مع فن «الأوتوكادو»

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

الأكثر قراءة

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

12 ألف جنيه تبرعات للتحويل بمدرسة تجريبية بالقاهرة.. والمديرية تعلق

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

البرازيل.. أكبر منطقة رطبة بالعالم تشهد أسوأ الحرائق في أكتوبر

«الهالوين».. تاريخ ونشأة العيد السنوي للرعب

حمى الخنازير الأفريقية تصل لثاني ولاية شرقي ألمانيا

دبى تحبط مخطط عصابة دولية لترويج المخدرات

أيام زمان

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

5 سنوات على افتتاحه.. أدباء يرصدون ملامح تجربة بيت الشعر

«هتموت بعد 6 شهور».. حكاية مصطفى محمود مع مرض غامض ولماذا أمره الطبيب بالزواج؟

قصة شيخ الجامع الذي قاد مصطفى محمود لـ«الشك» بسبب «وصفة قتل الصراصير»

حكاية علقة ساخنة لـ مصطفى محمود فى الجامع: أسس جمعية للكفار