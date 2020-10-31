برلماني: متحف المركبات الملكية إضافة جديدة لخريطة السياحة

أعرب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران لمجلس النواب، عن سعادته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، عددا من المشروعات القومية وجامعة الملك سلمان الدولية، بالإضافة إلى كل من متحف كفر الشيخ ومتحف المركبات الملكية، مؤكدًا على أنه لابد أن تُضاف هذه المشروعات في كتاب إنجازات الرئيس التي تم تنفيذها في المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر وبلدان العالم بأكلمهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل.وأوضح المسعود، خلال البيان الصادر له، أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا والمعروف عالميًا بمرض كورونا (كوفيد-19) وتعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود، إلا أن مصر كانت تسعى بشكل مستمر إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الجذب السياحي والتنمية الاقتصادية، حيث يتم العمل على قدم وساق، للانتهاء من عدد من المتاحف المهمة المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية خلال الأيام الماضية، مُشيرًا إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المشروعات اليوم والانتهاء منها يُعتبر رسالة قوية للعالم بأكمله، مما يؤكد على مدى قدرة الدولة بكافة مؤسساتها بتنفيذ المشروعات في المرحلة الحرجة.وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على أن متحف المركبات الملكية ببولاق أبو العلا، يُعتبر من أندر المتاحف في العالم بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره الذي بدأ منذ عام 2001 وتوقف عدة مرات إلا أنه تم الأنتهاء منه اليوم رسميًا، وسيمثل إضافة جديدة لخريطة السياحة في مصر، ما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي والعملة الصعبة، وازدهار السياحة المصرية خلال الفترة المُقبلة.