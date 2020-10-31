صديق الطفولة.. من هو خطيب الفنانة بشرى؟

تصدرت الفنانة بشرى مؤشرات البحث عبر جوجل، عقب إعلان خبر خطبتها من سالم هيكل، خلال الساعات القليلة الماضية بختام مهرجان الجونة السينمائي.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن خطيب بشرى.ـ سالم هيكل صديق الطفولة المقرب للفنانة.- من مواليد أغسطس عام 1982.- يعمل مدير مبيعات بشركة بيجو للسيارات، وعضو اللجنة الفنية الرئيسيّة للاتحاد المصري للسباحة.ـ درس في المرحلة الثانوية بمدرسة " الليسيه" بالزمالك، ليلتحق بجامعة القاهرة.ـ تكبر الفنانة خطيبها "هيكل" بست سنوات.ـ لم يسبق له الزواج، بينما تزوجت بشرى بآخر، وأنجبت ليلى، وإسماعيل.