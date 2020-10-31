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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صديق الطفولة.. من هو خطيب الفنانة بشرى؟

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:39 م
الفنانة بشرى
الفنانة بشرى
أمل فرج
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تصدرت الفنانة بشرى مؤشرات البحث عبر جوجل، عقب إعلان خبر خطبتها من سالم هيكل، خلال الساعات القليلة الماضية بختام مهرجان الجونة السينمائي.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن خطيب بشرى.

ـ سالم هيكل صديق الطفولة المقرب للفنانة.
- من مواليد أغسطس عام 1982.
- يعمل مدير مبيعات بشركة بيجو للسيارات، وعضو اللجنة الفنية الرئيسيّة للاتحاد المصري للسباحة.
ـ درس في المرحلة الثانوية بمدرسة " الليسيه" بالزمالك، ليلتحق بجامعة القاهرة.
ـ تكبر الفنانة خطيبها "هيكل" بست سنوات.
ـ لم يسبق له الزواج، بينما تزوجت بشرى بآخر، وأنجبت ليلى، وإسماعيل.

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