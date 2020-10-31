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مصر

12 ألف جنيه تبرعات للتحويل بمدرسة تجريبية بالقاهرة.. والمديرية تعلق

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:50 م
مدرسة الشهيد العقيد
مدرسة الشهيد العقيد رامي هلال
نورهان عبدالرحمن
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اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد العقيد رامي هلال الرسمية المتميزة لغات فيوتشر 24 بالقاهرة الجديدة، من إجبار المدرسة للطلاب المحولين على دفع تبرعات بمبالغ ثابتة، وهي 12 ألف جنيه فيما فوق -على حد قولهم.

وأكد أولياء الأمور في شكواهم، بجروب اتحاد المدارس التجريبية، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن مرحلة كي جي 1 تم إجبارهم على دفع تبرعات 4000 و6000 و8000 جنيه، وتم إبلاغهم أنه في حالة عدم الدفع سيتم إزالة أسماء أولادهم وتبديلها بأسماء طلاب آخرين، على أن يكون دفع التبرع قبل المصروفات.

وتجمع عدد من أولياء الأمور، وتم تقديم عدد من الشكاوى الإدارة التعليمية، بسبب إجبار مدير المدرسة ومسئولة المشاركة المجتمعية من عدم قبول أوراق تحويل أولادهم إلا بعد دفع هذه المبالغ الكبيرة للتبرعات بحجة شراء جهاز تعقيم للمدرسة.

وأكد أولياء الأمور أن أمجد موافي مدير المدرسة، ومديرة تعليم مرحلة رياض الأطفال، أجبروهم على التنازل عن الشكاوى المقدمة للإدارة التعليمية خوفا على مصلحة أولادهم.

من جانبه علق محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم استبعاد مدير المدرسة من منصبه، قبل العام الدراسي بأيام، بسبب شكاوى أولياء الأمور والمبالغة في المطالبة بالتبرعات للمدرسة.

يذكر أن العام الدراسي الحالي، بدأ 17 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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