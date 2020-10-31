دير مارجرجس الرزيقات يبدأ احتفالاته السنوية 5 نوفمبر

يبدأ دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر، احتفالاته السنوية في 5 نوفمبر المقبل، وتستمر حتى 16 نوفمبر المقبل.وأعلن دير مارجرجس بالرزيقات عن تفاصيل احتفالاته هذا العام، والتي تتضمن إلغاء إقامة الخيام خلال احتفالاته السنوية، للحد من التجمعات تجنبًا لحدوث موجه ثانية من فيروس كورونا، واقتصار الاحتفالات على زيارة الدير فقط، مع إقامة قداسات صباحية.ويشارك في احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن أسقف نقادة.يُذكر أن عدد الزائرين بدير الرزيقات يقدر بحوالي مليون قبطي سنويًا خلال الاحتفالات السنوية التي تقيمها الكنيسة في تذكار تأسيس أول كنيسة على اسم القديس مارجرجس الروماني.