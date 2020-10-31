القبض على كهربائي لاتهامه باغتصاب ابنته «12 عاما» سنة كاملة

ألقت الأجهزة الأمنية في مركز قنا القبض على شخص متهم باغتصاب ابنته البالغة من العمر 12 عامًا، لإجراء التحقيقات معه حول الواقعة.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بضبط كهربائي لاتهامه باغتصاب ابنته البالغة من العمر 12 عاما لمدة عام أثناء سفر والدتها.وفي سياق متصل، قالت سميحة سعد، مدير مكتب حماية الطفل بمحافظة قنا، إن المكتب تلقى بلاغًا لإغاثة من شخص عن طريق خط نجدة الطفل، يفيد بوجود طفلة عمرها 12 عامًا، مقيمة بمركز قنا، اعتاد والدها اغتصابها لمدة عام كامل بعد أن تركتها والدتها وحيدة بالمنزل معه وسافرت إلى إحدى المحافظات.وأكدت أن مكتب حماية الطفل بديوان عام محافظة قنا، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، تحرك بناء على البلاغ، مضيفة أنه تم إعداد تقرير حول الواقعة، وأن النيابة من خلال التحقيقات هي التي ستحدد أن كانت الطفلة مُغتصبة من عدمه، من خلال تقرير الطب الشرعي.