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السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
السيسي: أنفقنا 700 مليار جنيه على التنمية في سيناء
السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:33 م
السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أي مشروع تشرع الدولة في إنشائه تتخذ من أجله العديد من الإجراءات والتدابير الكبيرة؛ لتجهيز مطالب هذا المشروع.
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