مؤتمرات حاشدة وتمزيق للافتات.. آخر لحظات الدعاية الانتخابية بكفر الشيخ

اشتعلت الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ قبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي والمقرر أن يبدأ غدا الأحد، استعدادا للانتخابات البرلمانية التي ستجرى يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في 4 دوائر انتخابية بالمحافظة، يتنافس فيها 150 مرشحا.وشهدت هذه الساعات مؤتمرات حاشدة للغاية لأغلب المرشحين وإطلاق الوعود من قبلهم، وكذلك تنظيم مسيرات بالشوارع لأتباع المرشحين، وأيضا تكثيف الدعاية علي مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قام النواب الحاليين الذين قدموا أوراقهم للترشح من جديد بعرض إنجازاتهم مدعومة بالمستندات خلال فترة توليهم المسئولية، وذلك من أجل إقناع الناخبين بانتخابهم مرة أخرى.فيما اشتكى عدد من المرشحين، اليوم السبت، بقيام مرشحين آخرين وأتباعهم بتمزيق لافتاتهم المعلقة في الشوارع، وسط اتهامات متبادلة بينهم منذ بدء الدعاية الانتخابية وانتشار الصور والفيديوهات على مواقع التواصل التي توضح ذلك، ويستدل بها كل مرشح.في السياق ذاته، أعلنت محافظة كفر الشيخ إزالة كل الإعلانات والدعاية المخالفة في كافة الشوارع وتمزيقها نظرا لمخالفة أصحابها القانون، وعدم التقدم للحصول على ترخيص من أجل ذلك.