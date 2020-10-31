جامعة الأزهر تبحث مع وفد ياباني سبل تطوير تدريس اللغة اليابانية

بحث وفد ياباني تابع لمؤسسة (اليابان لدعم اليابانية) مع كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، اليوم السبت، سبل تطوير وتدريس اللغة اليابانية بالكلية.جاء ذلك خلال زيارة الوفد الياباني، اليوم، لكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، لبحث سبل تشجيع الطلاب على إتقان اللغة اليابانية.وأوضح الدكتور محمد عزت غازي عميد الكلية - في بيان - أنه ناقش مع أعضاء الوفد الياباني سبل تطوير تدريس اللغة اليابانية، التي يدرسها طلاب الكلية، وكيفية تشجيع الطلاب للحصول على منتج عالي الجودة، ومتابعة خطة دراسة اللغة اليابانية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021م.وقال عميد الكلية إنه تم إعداد الخطة الدراسية للأقسام العلمية بالكلية وفقا للمعايير التي وضعتها الجامعة لنظام التعليم الهجين، وتوظيفها بالشكل المُلائم الذي يضمن تحقيق أقصى درجات السلامة والنجاح معا، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار التحول الرقمي بالجامعة، والمضي قدمًا نحو التحول لتكنولوجيا الجيل الرابع، التي تعتمد على مفهوم الجامعات الذكية.من جانبه، أعرب الوفد الياباني عن سعادته البالغة بوجودهم في جامعة الأزهر، التي هي واحدة من أعرق وأقدم وأكبر الجامعات في العالم، مشيدا بمكونات نظام التعليم الهجين، الذي عممته إدارة الجامعة على الكليات، والذي يجمع بين التعليم المباشر وجهًا لوجه، والتعليم عن بعد عبر الإنترنت.وفي نهاية الاجتماع قام عميد الكلية بتوجيه الشكر للوفد الياباني على الزيارة الطيبة والمقترحات المهمة، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون بين الجانبين في إطار المجالات المشتركة بما يفيد الطلاب.