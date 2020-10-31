ضبط 11 قضية تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (11) قضية تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل - عقاقير ومستلزمات طبية - بضائع أجنبية).وفى مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح – مخالفات مرورية - مخالفات مسطح مائى).وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1437) مخالفة مرورية متنوعة.وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية واحدة.وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (182) حكم قضائى متنوع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.