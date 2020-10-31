العثور على جثة عامل مهشم الرأس في بني سويف

عثر أهالي مدينة بنى سويف، اليوم السبت، على جثة عامل بمدينة بني سويف مطعون في رقبته ومهشمة رأسه.وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد الوزير مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور بندر بني سويف، بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة عامل هامدة بمدينة بنى سويف.وانتقلت قوة وحدة مباحث مركز شرطة بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «محمد.ر.ع»، عامل، بها طعنتين بالرقبة ومخبوط على رأسه.وكٌلفت إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء اسامة جمعة مدير إدارة المباحث الجنائية ببنى سويف بالتحري حول الواقعة وكشف غموضها، وضبط مرتكبيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.