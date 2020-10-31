وزير الزراعة: محطة الغربية تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشروع محطة البيض بقرية كفر الشيخ سليم.وأوضح الدكتور طارق رحمي، أن المشروع مكون من 8 عنابر، 2 لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، ويعمل بشكل آلي بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه ونفذته وزارة الإنتاج الحربي.ومن جهته، أوضح وزير الزراعة،أن هذا المشروع يعتبر إضافة قوية لمحافظة الغربية، لأنه يحقق الاكتفاء الذاتي من دواجن وبيض، مشيرًا إلى نجاح وزارة الزراعة في اعتماد مجموعة من المزارع خالية من إنفلونزا الطيور وسيتم التصدير منها، ما يوفر فرص عمل للشباب.