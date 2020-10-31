رشا سنبل: روايتي الجديدة لليافعين وستصدر عن منشورات «إبييدي»

أعلنت منشـورات إبيـيـدي عن تعاقدها مع الكـاتبة المصـرية رشـا سنـبل لنشر روايتها الجديدة لليافعين.الروائية المصـرية رشا سنبل، سبق لهـا إصـدار روايتين؛ إحداهما للناشئة بعنوان: "نـور والوشـم العجـيب"، والأخـرى لليـافعيـن بعنـوان: "يوميـات طـالب ثـانوي". وتـقوم سنبـل بـإلقـاء مُحـاضرات في المـدارس الابتدائيـة، والإعـدادية للتـوعية بـأهمـية القـراءة، والعـديد من المشـاكل، التـي تواجه اليافعين، بـما في ذلك أثـار التنـمر. إضـافة إلى ذلك، تقـوم سـنبل بنشـر مقـالات مُخـتلفة على موقع سيـدات مـصر، فـضلًا عن تـأسيسـها وإدارتـها لـصالـون أدبـي باسـم: بيـت الـراوي مـن أجل مناقشة الأعمـال الأدبـية وتـحليلـها.وعقبت الروائـية سنبل على تعـاونهـا مع منشورات إبييدي قائـلة "سعيـدة بالتـعاون مع منشـورات إبيـيـدي لنشـر روايتـي الجـديـدة، ومتحـمسة جـدًا لهـذه الخطـوة. وعلى الرغـم من أن الكتـابة لليـافعـين تقـابلها الكثـير من الصعـاب إلا أن هذه الروايـة هي روايتي الثـالـثة لهـم، لأنني لا أجـد أن هنـاك عددًا وتنـوعًا كافيًـا في الأعـمال المقدمـة لهم، وكان هذا وما زال الدافـع القـوي للكتـابة لتـلك الفـئة العـمرية. أتـمنى أن تَـلقى الروايـة إعجـاب القـراء، كمـا أود أن أشـكر منشـورات إبيـيـدي على ثقتـهم ودعمـهم لعمـلي."وأعـرب دكـتورعـمـاد الديـن الأكـحـل، مـدير شـركات إبـيـيـدي عن سعادته قائلا: "هـذّا العـمل أسعدني للغايـة كونـه عمل روائـي شيق للـيافعين. فمن الضــروري الاهتـمام، بهم من خلال إصـدار أعمال ملائـمة، لتـمكن من بـناء مجتمع متـقدم ثـفافيـًا وفـكريًا. والـيوم، أرحب بـانضمام كاتبة جديدة لنا في الدار لنخطو سويًأ خطى ثابتة لتـقديم كل ما هو أفضل لمختلف القراء من حيث الموضوعات واللغة."