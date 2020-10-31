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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«المجتمعات العمرانية» تطالب برفع معدلات تنفيذ مشروعات «مثلث ماسبيرو»

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:10 م
مثلث ماسبيرو
مثلث ماسبيرو
أ.ش.أ
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طالب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المهندس كمال بهجات، بسرعة رفع معدلات التنفيذ بمشروع الإسكان البديل ومشروع "أبراج النيل ماسبيرو" بمنطقة "مثلث ماسبيرو" بمحافظة القاهرة، طبقا للبرامج الزمنية؛ حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة.

وأوضح المهندس كمال بهجات، خلال تفقده للمنطقة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها اليوم السبت، أن المساحة المخصصة لمشروع الأبراج تبلغ 6.2 فدان، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

يشار إلى أن منطقة "مثلث ماسبيرو" تقع في نطاق حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبي حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.

وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقًا من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.

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