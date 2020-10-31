تداول 134 ألف طن سلع بميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندريه، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل، اليوم السبت، حيث تواجد بالميناء 45 سفينة طبقًا للنوع منها 5 سفن حاويات، و23 سفينة بضائع عامة، و10 سفن صب جاف، و7 سفن صب سائل، كما وصلت إلى الميناء 20 سفينة، وغادرت 11 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 25 سفينة.كما تم دخول وخروج 3898 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء قطار بإجمالي 25 عربة محمل بالقمح ومتجه إلي المطاحن بالقاهرة.ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 101110 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 33440 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 794 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 993 حاوية، وبلغت كمية المتداول خلال اليوم 134550 طن.ومن ناحية أخرى، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، أن الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء وجه كل الإدارات العاملة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما وجه بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.