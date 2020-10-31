64 وفاة و1784 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم السبت، تسجيل 64 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1317 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1784 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 59 ألفًا و813 مصابًا.