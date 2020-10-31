رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

64 وفاة و1784 إصابة جديدة بكورونا في تونس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:21 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم السبت، تسجيل 64 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1317 حالة.

وأضافت الوزارة- في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1784 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 59 ألفًا و813 مصابًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن يفحص فيديو قيادة طفل لسيارة واصطدامه برجل مرور

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

الصور

image description

أول جراحة لزراعة الكبد بمستشفى في أسيوط بعد انتهاء تخصيصها للعزل

image description

تستمر 6 أيام.. طوارئ في أسيوط استعدادا لموجة طقس سيئ

image description

محافظ أسيوط: إقبال على التصالح في مخالفات البناء بعد مده

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

الأكثر قراءة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل؟

مواعيد القطارات اليوم السبت 31-10-2020

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

رشا سنبل: روايتي الجديدة لليافعين وستصدر عن منشورات «إبييدي»

«ثقافة الأقصر» تحتفل بالمولد النبوي الشريف

«أغاني الحنة السويسي» في كتاب من جمع وتدوين الباحث حسن الإمام

غرام أحمد رامي لأم كلثوم «كان صرحا من خيال» في رواية سليم نصيب