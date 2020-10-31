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القبلة

جامعة الأزهر تغلق باب تقليل الاغتراب 5 نوفمبر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:17 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أميرة العناني
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جددت جامعة الأزهر، إعلانها بشأن فتح باب تقليل الاغتراب نظرا لكثافة الالتماسات المقدمة من عدد كبير من الطالبات وأولياء أمورهن للمطالبة بالموافقة على التحويل، أو نقل القيد خارج منطقتهن الجغرافية نظرا لتغيير محل الإقامة لظروف خارجة عن إرادتهن.

وحرصًا من الجامعة على مستقبل هؤلاء الطالبات، تقرر فتح التحويل ونقل القيد بين الكليات خارج المنطقة الجغرافية للطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020 والمرشحات في العام الجامعي 2021- 2020 وذلك حتى الخميس 5 نوفمبر، وذلك طبقا لما يلي:

1- يكون التحويل للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناظرة خارج المنطقة الجغرافية دون التقيد بالحد الأدنى وبشرط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.

2- يكون نقل القيد للطالبات بين الكليات والشعب غير المتناظرة خارج منطقتهن الجغرافية بسبب تغيير محل الإقامة بشرط استيفائهن الحد الأدنى للكلية أو الشعبية المناظرة لها داخل منطقتهن الجغرافية أولًا ثم الكلية أو الشعبة المناظرة المراد نقل القيد إليها في منطقة جغرافية أخرى (مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة) مع إرفاق ما يفيد تغيير محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.

3- يحظر التحويل أو نقل القيد لكليات الطب أو الصيدلة أو الهندسة أو طب الأسنان أو العلوم إلا في حالة استيفاء الطالبة الحد الأدنى المقرر للكلية المراد التحويل إليها.

4- يحظر التحويل أو نقل القيد للكليات أو المعاهد أو الشعب التي لها اختبارات قبول.

5- يكون التحويل مقابل رسوم التحويل أو نقل القيد المقررة.

6- يكون التحويل بين الكليتين بعد موافقة عميدي الكليتين.

7- يشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن تتقدم الطالبة بأوراقها أولًا للكلية المرشحة لها.

8- لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة.

9- لن يقبل أي طلب بعد الموعد المحدد تحت أي ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل.

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