«العنانى»: نشهد يومًا استثنائيًا بافتتاح متاحف مهمة فى 3 محافظات

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن مصر تشهد يومًا استثنائيًا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، 3 متاحف أثرية مهمة توقف العمل بها عام 2011 في ثلاث محافظات مختلفة.وقال الدكتور العناني ـ خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت جامعة الملك سلمان الدولية في مدينة شرم الشيخ وعددًا من المشروعات ـ "نشهد يومًا سياحيًا وحضاريًا وثقافيًا استثنائيًا بافتتاح ثلاثة متاحف مهمة توقف العمل بها عام 2011 في شرم الشيخ وكفر الشيخ والقاهرة وبتكلفة وتمويل مصري ما يقرب من مليار جنيه".وأضاف أنه تم افتتاح أول متحف للآثار بمدينة شرم الشيخ والذي بدأ العمل به عام 2003 وتوقف 2011 بتكلفة إجمالية 812 مليون جنيه، كما تم افتتاح أول متحف للآثار بمحافظة كفر الشيخ العريقة والذي بدأ العمل به عام 2002 إنشائيًا والعمل الفعلي 2010 وتوقف عام 2011 بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه، كما تم افتتاح مشروع ترميم وتطوير متحف المركبات الملكية، وهو من أقدم المتاحف النوعية في العالم ومن أهم متاحف المركبات في العالم والذي بدأ مشروع تطويره عام 2002 وتوقف عام 2011 بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه".