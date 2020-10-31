رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القصير» يشدد على التعامل بحزم مع التعديات على الأرض الزراعية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:12 م
السيد القصير
السيد القصير
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
شدد السيد القصير، وزير الزراعة، على منع التعديات نهائيا على الأرض الزراعية وتحديث الرى وتطوير الإرشاد الزراعى، جاء ذلك أثناء تفقده عددًا من المشروعات الخدمية بالغربية، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة، والمهندس على عبدالجواد وكيل، وزارة الزراعة.

وأشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن المحافظة نفذت عددًا من القوافل الزراعية وتطوير الإرشاد لرفع وعي الفلاحين بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية.

موضوعات متعلقة

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

محمد سامى ينتهى من كتابة سيناريو «نسل الأغراب»

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب غدًا.. والاستعداد للثانية

محمد الباز يطالب ماكرون بمراجعة خطابه السياسي: لا تخسر العالم الإسلامي

الصور

image description

أول جراحة لزراعة الكبد بمستشفى في أسيوط بعد انتهاء تخصيصها للعزل

image description

تستمر 6 أيام.. طوارئ في أسيوط استعدادا لموجة طقس سيئ

image description

محافظ أسيوط: إقبال على التصالح في مخالفات البناء بعد مده

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

الأكثر قراءة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل؟

مواعيد القطارات اليوم السبت 31-10-2020

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

رشا سنبل: روايتي الجديدة لليافعين وستصدر عن منشورات «إبييدي»

«ثقافة الأقصر» تحتفل بالمولد النبوي الشريف

«أغاني الحنة السويسي» في كتاب من جمع وتدوين الباحث حسن الإمام

غرام أحمد رامي لأم كلثوم «كان صرحا من خيال» في رواية سليم نصيب