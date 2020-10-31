«القصير» يشدد على التعامل بحزم مع التعديات على الأرض الزراعية

شدد السيد القصير، وزير الزراعة، على منع التعديات نهائيا على الأرض الزراعية وتحديث الرى وتطوير الإرشاد الزراعى، جاء ذلك أثناء تفقده عددًا من المشروعات الخدمية بالغربية، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة، والمهندس على عبدالجواد وكيل، وزارة الزراعة.وأشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن المحافظة نفذت عددًا من القوافل الزراعية وتطوير الإرشاد لرفع وعي الفلاحين بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية.