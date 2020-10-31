«الآثار» تكشف أهم القطع المعروضة بمتحف كفر الشيخ

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن متحف كفر الشيخ الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أحد المتاحف التي تنفذها وتمولها وزارة السياحة والآثار ويقع على مساحة 6670 م2، وهو مكون من ثلاث قاعات عرض رئيسية، ويقع المتحف بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء.وأضاف عثمان، أنه تم وضع حجر الأساس للمتحف عام 2002 وبدأت أعمال التنفيذ عام 2004 ثم توقفت عام 2011 نظرًا لضعف الموارد المالية، ثم استؤنفت أعمال استكمال مشروع إنشاء المتحف عام 2018، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ لاستكمال مشروع المتحف.وأوضح عثمان أن أهم القطع التي يعرضها المتحف هي تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفلًا في بحيرة وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الآلهة سخمت، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة الـ26، من منطقة تل الفراعين، مؤكدا أنه تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة "برايل".