رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الآثار» تكشف أهم القطع المعروضة بمتحف كفر الشيخ

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:12 م
مؤمن عثمان
مؤمن عثمان
أ.ش.أ
طباعة
قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن متحف كفر الشيخ الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أحد المتاحف التي تنفذها وتمولها وزارة السياحة والآثار ويقع على مساحة 6670 م2، وهو مكون من ثلاث قاعات عرض رئيسية، ويقع المتحف بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء.

وأضاف عثمان، أنه تم وضع حجر الأساس للمتحف عام 2002 وبدأت أعمال التنفيذ عام 2004 ثم توقفت عام 2011 نظرًا لضعف الموارد المالية، ثم استؤنفت أعمال استكمال مشروع إنشاء المتحف عام 2018، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ لاستكمال مشروع المتحف.

وأوضح عثمان أن أهم القطع التي يعرضها المتحف هي تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفلًا في بحيرة وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الآلهة سخمت، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة الـ26، من منطقة تل الفراعين، مؤكدا أنه تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة "برايل".

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

كواليس إعفاء وكيل «أوقاف القاهرة» من منصبه

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

الصور

image description

أول جراحة لزراعة الكبد بمستشفى في أسيوط بعد انتهاء تخصيصها للعزل

image description

تستمر 6 أيام.. طوارئ في أسيوط استعدادا لموجة طقس سيئ

image description

محافظ أسيوط: إقبال على التصالح في مخالفات البناء بعد مده

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

الأكثر قراءة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل؟

مواعيد القطارات اليوم السبت 31-10-2020

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

رشا سنبل: روايتي الجديدة لليافعين وستصدر عن منشورات «إبييدي»

«ثقافة الأقصر» تحتفل بالمولد النبوي الشريف

«أغاني الحنة السويسي» في كتاب من جمع وتدوين الباحث حسن الإمام

غرام أحمد رامي لأم كلثوم «كان صرحا من خيال» في رواية سليم نصيب