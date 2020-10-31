افتتحه السيسي.. أسعار تذاكر متحف كفرالشيخ

أعلن مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، عن أسعار تذاكر متحف كفرالشيخ.وفي النقاط التالية نعرض لكم أسعار تذاكر زيارة متحف كفرالشيخ المعلن عنها:1 - المصريون: 10 جنيهات.2 - الطلبة المصريون: 5 جنيهات.3 - الأجانب: 80 جنيها.4 - الطلبة الأجانب: 40 جنيها.5 - سعر استخدام الكاميرا الفوتوغرافية 50 جنيها، على أن يكون استخدام كاميرات الهاتف المحمول بالمجان.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، من مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان وعددًا من المشروعات الأخرى، كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.