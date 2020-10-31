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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب غدًا.. والاستعداد للثانية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:12 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
أشرف لاشين _حسام محفوظ
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تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غدا الأحد، النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التليفزيون بمبنى "ماسبيرو".

ويحق للمرشحين خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في موعد أقصاه الثلاثاء القادم، على أن تقوم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام.

وفي ذات السياق، تتابع الهيئة استعداداتها لإجراء انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وتبدأ غدا الأحد فترة الصمت الانتخابي ووقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بطاقات التصويت بالخارج اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حسب توقيت كل دولة، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، لطبع بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الثانية على موقع الهيئة الإلكتروني لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.

ويبدأ المصريون بالخارج في 124 دولة أجنبية وعربية فى طباعة بطاقات التصويت الخاصة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، على مدار الإثنين والثلاثاء الموافقين 3/2 نوفمبر، حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل، وبعد طباعة بطاقات الاقتراع وإقرار التصويت وإرسالها إلى البعثات الدبلوماسية المصرية عبر البريد المستعجل تستمر البعثات في تلقي الأوراق حتى يوم 6 نوفمبر.

وتتيح الهيئة، للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات ضمن دوائر المرحلة الثانية، أن يصوتوا في ماراثون انتخابات مجلس النواب، خلال أيام 4، 5، 6 نوفمبر عبر البريد.

وتجرى الانتخابات البرلمانية بالداخل والخارج بالمرحلة الثانية، أيام 4 و5 و6 نوفمبر بالخارج، و7 و8 نوفمبر بالداخل.

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