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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

687 مليون جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:29 م
التصالح على مخالفات
التصالح على مخالفات البناء
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة حتى نهاية نوفمبر المقبل 2020، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظًا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء شهرًا آخر في استجابة من الدولة لمطالب المواطنين.

وفي ذات السياق، كشف محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح منذ بدء الأعمال وحتى الآن بلغ ما يزيد على 182 ألف طلب بمحصلة ما يقرب من 687 مليون جنيه، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان، وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، مناشدًا جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة.

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